Cartas de lectores | Presidente Noboa: es momento de construir un nuevo país

Con demasiada frecuencia, la mayoría de ciudadanos hombres y mujeres, jóvenes y no tan jóvenes, nos preguntamos cómo podemos participar en la vida cívica y política para construir un nuevo país. Y encontramos que es realmente difícil encontrar respuesta. Lo que sí observamos con claridad es cómo nuestra nación se nos escapa como el agua entre los dedos. A los graves problemas que tenemos nuestra clase política no encuentra solución. La inseguridad, empleo, corrupción, impunidad, narcotráfico, salud, educación, pobreza, crimen organizado y la ausencia del Estado son un paisaje evidente, haciendo del diario vivir una dinámica difícil, arriesgada y temerosa. Todo esto es una realidad innegable; sin embargo, los pueblos que lograron superarse y alcanzaron una vida digna y respetable tienen un denominador común en su actuar: la participación ciudadana en la vida de su país, con el compromiso personal y el aporte individual de cada quien por una causa, sea esta social, cívica, política o partidista, a fin de vigilar y acompañar en el progreso nacional. Es tan obvio y tan básico que no lo vemos, pero la única forma de construir ciudadanía es por medio de la participación activa y la organización social. Del voto en a las urnas debemos pasar a la intervención y vigilia de nuestras autoridades. Además, debemos vigilar y exigir que nuestro Poder Judicial esté integrado por gente capaz y honesta para garantizar un Estado de derecho. A su vez debemos ser electores contestatarios e intolerantes ante la incompetencia, corrupción e irresponsabilidad de nuestra clase política, funcionarios públicos y dirigentes en general. Liderazgo, capacidad y compromiso son condiciones para construir un país. Estamos seguro que usted presidente Noboa, posee todos estos atributos. Soy un convencido de que en Ecuador, además de pantalones y faldas bien puestas, estas cualidades sobran. Lo único que nos hace falta es voluntad política y decisión de nuestras autoridades para construir la nación. ¡El país demanda un esfuerzo humanitario y un desarrollo integral, para salir de la postración en que estamos!

Mario Vargas Ochoa