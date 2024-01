Cartas de lectores: Percepción cognitiva

Es increíble, insólito, cómo las masas humanas han desarrollado una psicosis de percepción cognitiva sensorial. La humanidad, la sociedad, ha adquirido un fallo cognitivo para receptar y comprender sensorialmente toda clase de mensaje e información a causa del mecanismo automatizado y mediocre fomentado por el mal uso de los medios informáticos (chats, videoconferencias, red X, etc.). Se suma a esta circunstancia sociológica el perjuicio generado por la inseguridad que estamos viviendo con la ola delictiva de corrupción y terror. Las personas se han transformados en autómatas (seres mecanizados) que distorsionan todo tipo de mensaje en un antejuicio de pros, contras, dudad y desilusión, y en ‘spam’ cerebral despreciativo, por el hecho de desechar información receptada sin tratar de comprenderla y aprovecharla. Se dejan llevar por el quemeimportismo: “Si no me lo han pedido, si no lo he pedido… Yo solo puedo resolver el problema”; con estas frases de eslogan del ego, de inseguridad, desconfianza y falta de protección, las personas están evadiendo y desechando la capacidad de razonar y de interpretar todo mensaje. El humano se está transformando en una criatura muy parecida a un hámster, apagando sus neuronas cerebrales de cognición (chips de memoria) y activando las de intimidación y terror, lo cual provoca el aumento acelerado de irritabilidad o estrés. El ser humano está perdiendo la habilidad de percibir la realidad y juicio de la información, atentando contra la interacción psico-motriz del desarrollo del razonamiento para el proceso de la memoria a través del lenguaje y habilidades.

Ilustro al lector con conceptos para mejor entendimiento del artículo: cognición, proceso mental que incluye pensamiento, aprendizaje, memoria y conciencia del entorno. Percepción cognitiva, proceso cognitivo capaz de captar, procesar y dar sentido de forma activa a la información que alcanza nuestros sentidos mientras que la cognición organiza y da sentido al pensamiento, a la acción y a diferentes formas de relación de las personas con el mundo y con la información que obtiene de este.

Alfredo González Vera