Este verdadero hombre de la patria nació un 17 de diciembre de 1900, hoy hace 124 años. Lo recordamos como un excelente ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, embajador plenipotenciario de la República y padre de la patria, recordado por su generosa contribución al estrechamiento de lazos diplomáticos con Francia, Inglaterra y Venezuela, donde estuvo de embajador, y en Uruguay, la tierra de su distinguido padre.

Por sus logros como rector de la Universidad de Guayaquil deberían actuar en corresponsalía las autoridades de la ‘alma mater’ porteña, colocando su nombre a esta universidad del pueblo. Sin embargo, más tuvo resonancia el nombre de un presidente de Chile, Salvador Allende. El alcance diplomático de Parra Velasco se concretó cuando propuso al congreso de Uruguay, en la ciudad de Montevideo, en 1933, la doctrina de la solidaridad obligada de los Estados, dando luces en materia de comercio exterior, práctica de la mercadotecnia moderna a los encargados de negocios para modificar los aranceles de nuestros productos, como materias primas para los países de la subregión latinoamericana. Además solicitó al congreso Uruguayo en 1933 la creación de una moneda patrón que se denominaría peso bolivariano. Sin embargo no tuvo asidero y cada país mantiene su moneda propia, a excepción de Ecuador que desde 1999 adoptó el dólar como moneda no declarada oficialmente en nuestra Constitución, que nos sirve para mantenernos a flote en la economía, aunque existan criterios contrarios de que se debe crear otra moneda, lo que sí afectaría a nuestra economía. A raíz de esta propuesta en 1999, Europa adoptó la propuesta de Germain Pirlot y Alain Billiet, de origen belga, adoptando una moneda en 11 países, el euro, países que se unificaron y tienen buenos resultados, a excepción de Ecuador y demás países de Latinoamérica que tratamos de buscar fórmulas para colocar nuestras materias primas. Lástima que la propuesta del Dr. Antonio Parra Velasco, ‘Viejo León’, ilustre caballero diplomático, profesor y rector universitario no haya tenido asidero.

José Arrobo Reyes