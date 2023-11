Cartas de lectores: Por qué Milei

Argentina durante más de 50 años ha padecido de la política comunista, hipócrita y solapada; con el peronismo se demostró que el continuismo fue el peor error en que el país del tango cayó. Definitivamente, es imperativo que el cambio se realice con la propuesta de un hombre que se ha comprometido a la única solución para acabar con la escalada incontrolable de los precios de la canasta básica, la devaluación diaria del peso y el alza sin control de los costos de salud. La dolarización es indiscutiblemente la solución, no más espacio a los zurdos en el Cono Sur de nuestra América querida, no más los falsos caudillos, no más hambreadores de los pueblos sometidos a las malas decisiones políticas y a las dádivas ofrecidas, a la oferta nunca cumplida y a las migajas que los acostumbraron. No más a los ofrecimiento de mejoras en la vida, adoctrinando para obtener réditos que solo han traído enriquecimiento a grupos inconscientes de la necesidad real de una comunidad que fue una de las más admiradas en el mundo, un país que tenía todo y más, con una historia de respeto y una cultura de niveles universales, Argentina es una de las naciones más lindas del mundo. Javier Millei es la opción, según mi humilde opinión. No tendrá la varita mágica, pero tiene la voluntad de cambiar. En algún momento alguien dijo: vota por los mismos de siempre y obtendrás lo mismo siempre.

Luis Alberto Peña Pictta