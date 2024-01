Cartas de lectores: Mejor festejar los valores comunes

Yo comprendo que en tiempos de Franco más del 99 % de los españoles, dentro de sus fronteras, se declararan católicos para no caer en el infierno… político. Pero hoy, en que los de esa religión no son ni la mitad, todavía copan las fiestas ideológicas. No es serio ser democrático solo en ciertas facetas de la vida. Lo justo y necesario es que, conforme a su proporción, las celebraciones se distribuyan proporcionalmente conforme a las distintas concepciones del mundo: católicos, protestantes, musulmanes, laicos, agnósticos, ateos, etc., sin discriminaciones. Fiestas para todos o para ninguno.

La Organización de las Naciones Unidas ha recibido centenares de propuestas de cambios de calendario. Mejor, quizá, que el expuesto, sería el festejar valores comunes en países democráticos, como derechos humanos, paz y solidaridad, compitiendo sanamente los de cada ideología en hacerlo a su manera y celebrando al personaje o suceso que creyera conveniente.

P. Rosales Muñoz