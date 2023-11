Cartas de lectores: Inacción municipal

El 24 de mayo se posesionaron los GAD, coyuntura que coincidió con la convocatoria a una nueva elección presidencial, motivo de la muerte cruzada, situación que desvió la atención a los problemas nacionales y puso en orden secundario los problemas locales, de las ciudades y particularmente de Quito. Señor alcalde Muñoz, al igual que todo político debe expresar a la ciudadanía qué aspira hacer por la localidad. Ha consumido de su mandato seis meses y la ciudad no ve cambio alguno. Los incendios provocados en agosto y septiembre fueron alimento para nuevas invasiones; ¿bajo qué criterio la municipalidad permite asentamientos ilegales? La capa de árboles que da seguridad ante nuevos aluviones sigue siendo arrasada; pueden repetirse y con mayor fuerza por la intensidad de las lluvias y por el fenómeno de El Niño. ¿Cuál es el plan, solo limpiar las quebradas? En movilidad y tránsito, ¿por qué no se implementó el Plan Ordenamiento, que se hizo mediante un estudio y fue aprobado en Ordenanza? Se rasgan las vestiduras en lo que sucede en la Av. Simón Bolívar; deben rediseñar las tres o cuatro curvas sumamente peligrosas, de inmediato. ¿Por qué la Epmopv no lo hace? ¿No tiene capacidad de ejecutar? De los casos que se investigan en la FGE, muchos tienen su origen en la contratación pública por obras mal hechas, inconclusas y con pésima fiscalización y sobreprecio, pero todas tenían un común denominador: las contrataciones de consultorías y asesorías, que no era otra cosa que pago de favores. Por lo visto lo asesoran mal, porque se vuelve al mismo círculo vicioso. ¿ Y qué se ha hecho respecto a la reingeniería interna municipal? Existe un estudio de la era Rodas que pasó igual que muchos estudios en todo orden: descansan en la gaveta. La Secretaría de Movilidad, ¿qué está haciendo y la Agencia de Tránsito? Porque son entidades con horario de 8 p. m. a 4 p. m. ¿Por qué no informan cómo operará el Metro y el sistema integral? ¿Los buses de superficie van a colaborar o seguirán con un servicio cuestionado y sin control alguno? El tiempo corre de prisa y usted lo malgastó en un evidente acompañamiento a la candidata de su movimiento. Esto lo desgastó y perjudicó porque lo alejó de la razón de ser de un alcalde de Quito: estar cercano a sus habitantes. Aún está a tiempo de reorientar su gestión; de no hacerlo, su recuerdo será una sombra en la Plaza Grande.

Wagner Mantilla