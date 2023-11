Cartas de lectores: No hay gerentes técnicos en la construcción

La mezcla de piedra, arena, cemento y agua se transforma en edificios; la energía hidráulica en energía eléctrica; cortar una loma y rellenar una depresión, en carretera. Esto y más realiza la industria de la construcción, siempre con dos competencias complementarias: ejecución (constructor) y control (fiscalizador). El constructor para ejecutar necesita recurso humano, material y maquinaria. El humano es el principal, participan ejecutivos (técnicos y administradores, autores intelectuales) y ejecutantes (autores materiales o mano de obra). Los técnicos ingenian los procesos y actividades que ponen la táctica en la ejecución; su participación es en territorio. Los administradores proponen la estrategia, proveen recursos, planifican y controlan la ejecución; dirigen y defienden la obra. Su participación es en oficina. Es fácil contratar un técnico, no así un administrador-técnico. En nuestro medio las competencias ejecutivas se han fusionado al mando de un técnico, y los resultados no son buenos. No hay administradores-técnicos, las universidades no forman. Los colegios gremiales abordan temas que están lejos de sus funciones; en los congresos internacionales solo discuten temas técnicos puros, subvaloran los administrativos (planificación y control, legislación, negociación, conflictos, mercado, etc.); desconocen la realidad. “Lo que se gana en territorio, se pierde en la mesa y viceversa”. La causa para que empresas constructoras no desarrollen y solo esperen protección del gobierno es porque no hay gerentes-técnicos en la construcción.

Marco A. Zurita Ríos