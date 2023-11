Cartas de lectores: Como elefante en vidriería

Una vez más el inefable Wilman se solaza manoseando la estructura del Consejo de la Judicatura, extendiendo a su antojo el período a jueces cuestionados, habida cuenta de que él es el jefe y no hay quién le ponga un alto a su erróneo proceder. Él lo sabe; se siente cobijado por el ensueño de que el correísmo está a la vuelta de la esquina y que pronto serán poder, conforme dice el prófugo mayor, y la impunidad lo protegerá ‘per saecula saeculorum’. Qué capacidad para obnubilarse y no entender que el poder -más aún el mal habido- es efímero, y con mayor razón el que les otorga el correísmo, que está por fenecer. Vale recordarles a los beneficiarios del absurdo que ellos también son cómplices por haber aceptado designaciones que, en estricta aplicación de la ley y el sentido de la racionalidad, no les hubiera correspondido jamás. Pronto veremos a todos esos que han hecho tanto daño al país tras las rejas, lugar que siempre les ha correspondido. Habrá quienes “han ahorrado más de lo que han ganado”, y por tanto creerán poseer los medios para sobrevivir mientras les dure la vida. ¡Ya veremos! Que no olviden que en el anverso de la medalla estamos los ecuatorianos de bien, que vemos con optimismo el giro de timón que dará el Ejecutivo a la forma de gobernar, que se infiere: lucha contra la corrupción y aplicación de metodologías de la empresa privada -el fuerte del presidente Noboa- en la planificación y ejecución de obras, y en la reestructuración del aparato estatal que requiere urgentemente el país.

Leonardo Cueva Piedra