François-Marie Arouet es parte de la filosofía. Conocido como Voltaire, perteneció a la francmasonería; es representante de la Ilustración. Nacido en París (Francia) en noviembre de 1694, entre múltiples pensamientos nos dejó este: “La política es el camino en que personas sin principios son elegidas para gobernar por personas sin memoria”.

Este pensamiento es tan actual para el mundo, no solo para Ecuador. Vivimos tan atados a graves hechos que nos hemos vueltos sordos, ciegos y mudos, y no es solo por esta droga, el sicariato, la corrupción, jueces y los distintos tribunales sino por la inexistente buena preparación de nuestra niñez y juventud; de partidos políticos, responsables ideológicos, organizados sin ninguna responsabilidad de sus líderes que, si no las cometen, permiten que se cometan barbaridades, en delitos que secuestran a la República y todo, absolutamente todo, dependiendo de una buena y esmerada educación, que parte del hogar y continúe en la escuela y universidad.

La sociedad ecuatoriana se encuentra en un grave y profundo foso de miserias humanas, sin una buena orientación, nacida de los padres, que culpan al drama del desempleo y de las responsabilidades básicas.

No tenemos rastros de un mejor nivel de vida. La escuela fiscal a la intemperie; sus maestros han olvidado sus responsabilidades por múltiples aspectos de deberes y derechos. Se está perdiendo la confianza por todos los políticos oportunistas que se esmeran en borrar sus obligaciones para con sus representados empujar al país a un Estado fallido. La juventud está perdiendo la confianza en lo político y en las falsas promesas de campaña. Como se dice ahora: “El fracaso ya es notorio”, y nadie se hace responsable de la vergüenza nacional.

Se necesita una nueva estructura en la salud, en la educación, en lo judicial y en la economía en el Estado ecuatoriano.

Michael Vicuña Botto