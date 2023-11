Cartas de lectores: Controlemos la obesidad y sus consecuencias

No me interesa si nuestros clientes engordan y enferman; estamos trabajando de acuerdo a la ley y ellos están conscientes de lo que deben o no consumir. Las agencias de publicidad no tienen ninguna responsabilidad. Seguramente así debe expresarse algún gerente de los cientos de restaurantes y cadenas de comida rápida nacionales e internacionales que se ubican en La Aurora, Daule, vía a Samborondón y Salitre, etc. Nadie se opone a eso, de hecho son alimentos sabrosos, pero alguien debería prevenir y promover el bienestar comunitario, biopsicosocial, particularmente en estos momentos de nerviosismo, de miedo generalizado, acerca de la alimentación, pues está haciendo subir los índices de morbimortalidad por obesidad, infantil y adulta. Está faltando equilibrio sanitario; así como aumentan los negocios de comida, debe crecer el departamento de Salud Pública del municipio correspondiente, velando por la salud de los parroquianos, como establece el código de Salud. Poner vallas con mensajes de salud que inciten a excelentes hábitos alimenticios, a hacer ejercicios rutinariamente, y dar talleres con material gráfico, audiovisual que expliquen cómo la obesidad da inicio a la diabetes, hipertensión arterial, hígado graso, cánceres, accidentes cerebrovasculares, infartos cardiacos, etc. Hacer conciencia de la prevención: desterrar costumbres peligrosas caseras, consumir todos los días antioxidantes, hacer ejercicios, evitar alimentos ultraprocesados, conocer el índice de masa corporal y que tienen que valorarse y amarse por dentro.

Héctor Panta Chica