Cartas de lectores: Sobre “Carta abierta”

Distinguida Irene Vélez: la política ecuatoriana padece desde décadas atrás de figuras sobresalientes que aspiren a ejercer la Presidencia y cuyas opiniones y acciones merezcan el aplauso y apoyo de los ciudadanos. Fuera de su gran intelecto y brillante oratoria deben sobresalir por su muy alta calidad moral, sin mancha alguna. Ahora cualquiera aspira y llega a tan alto sitial. Tengo 80 años y en mi repaso de la política desde 1952 -tercer velasquismo- valoro solo a tres políticos que ejercieron la Presidencia, que fueron y son admirados y valorados por haber tenido los atributos expuestos, además de honradez en el manejo de los fondos públicos: los Dres. Camilo Ponce Enríquez, Carlos Julio Arosemena Monroy y Otto Arosemena Gómez, verdaderos estadistas. Su carta va dirigida a Jan Topic, quien con toda seguridad va a presentarse como candidato en la elección de 2025, y su contenido me hace concluir que usted tiene un muy buen concepto de él y está en su derecho. Tengo un criterio opuesto por las siguientes razones: un hombre que le cae a puñetazo limpio a su hermano, a semejanza de un moderno Caín, justificándose en que “era una pelea entre adultos”, no tiene moral; es intolerante y violento. Un individuo que se jacta de haber luchado como un moderno Rambo a favor de otros países, ¿por qué no vino a luchar por su país y coadyuvar en la lucha contra el crimen organizado? Si tan tarantantán dice que es como combatiente, pudo haberlo hecho. No lo hizo. Concluyo pues, que actuó por dinero, como hacen los mercenarios. Tendría un mayúsculo conflicto de interés de llegar a la Presidencia, ya que para combatir a la delincuencia estaría en condiciones de utilizar a sus compañías en contratos de seguridad o veladamente a través de compañías de amigos. Como dijo Jesucristo: “el amor al dinero es raíz de toda suerte de males”. Tampoco hay que olvidarnos de los turbios negocios de Telconet con el Estado. Está apoyado por el PSC, hoy convertido en verdadera mafia política, la antípoda del que fue creado por el Dr. Camilo Ponce. Como dice Juan Xavier Benedetti: “esta es mi opinión, respeto la suya”.

Alejandro Coello Romero