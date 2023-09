Cartas de lectores: Arreglos de calles de ciudadela en Salinas

Señor alcalde Denis Córdova Secaira, usted estuvo invitado por los propietarios de la ciudadela Puerta del Sol 2 para fin de año. Con los aguaceros de esos días las calles estaban intransitables, con lodo. No se podía llegar al club, lugar de reunión con usted y el concejal Mauricio Ponce. Le entregué una carpeta indicándole que un exalcalde que debería estar preso, por corrupto, vendió el jardín botánico que estaba a lado de nuestra ciudadela a un traficante de tierra, que lo convirtió en invasión. A las calles asfaltadas les tiró un material arcilloso sobre el asfalto, que es polvo o lodo. No ha habido autoridad que nos arregle la situación en que vivimos, pagando impuestos más altos que en Guayaquil. Usted ha sido la esperanza para los que tenemos nuestras casas en Puerta del Sol 2; se lo apoyó en su campaña para llegar a la Alcaldía. La clase media, económica y social, somos invisibles para las autoridades; ellas se dedican con prioridad a las clases necesitadas. A muchos habitantes de invasiones les dan los servicios que a nosotros nos niegan. Nosotros usamos como mano de obra a trabajadores oriundos de Salinas, hacemos las compras en los supermercados, almorzamos en los restaurantes de Salinas; dejamos nuestros ingresos, adquiridos con esfuerzo y en forma honesta, sin embargo estos no se ven reflejados en obras. Los que no tenemos vehículo, usamos taxis, pero ellos no quieren entrar por no quedarse enterrados en el lodo. Diario EXPRESO nos ha ayudado con reportajes, a colores, resaltando, la situación de las calles, el polvo que se recibe del viento, o al transitar los carros y motos, que dañan nuestra salud, principalmente a los habitantes de la tercera edad y a los niños. Apoyamos la candidatura a la presidencia de Daniel Noboa, esperamos que si él es el nuevo presidente del Ecuador nos brinde su apoyo, obligando a las autoridades pertinentes, que nos tienen por años mendigando un derecho que nos corresponde, a que nos permitan vivir con la dignidad que merecemos.

Laura Gómez Serrano