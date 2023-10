Con estas palabras comienza la presentación del suplemento de EXPRESO del 26 de octubre, con el título “Sostenibilidad y compromisos”. Los empresarios, por lo menos los grandes, incluidos bancos, están detrás de todas esas tiendas políticas electoreras que en la aspiración democrática se llaman partidos y no lo son. En la última contienda electoral no se asumió ni una sola palabra seria sobre la naturaleza y el ambiente. Que eso no sea tema, sino la inseguridad y el desfinanciamiento quiere decir, en otras palabras, que los empresarios no tienen ningún interés en la sostenibilidad o que es un tema de último orden para ellos. ¿Dónde están los empresarios que plantean y ejecuten una verdadera transición hacia la sostenibilidad? Pero hablemos de fondo, no de cosméticas. Vehículos eléctricos es cosmética, igual el cuidado de perros y gatos. Ni siquiera son capaces de reducir (para no hablar de eliminar) las fundas de plástico, embalajes, el transporte, etc. etc., o asuntos no cosméticos, como la monoproducción agroquímica. Ni una sola palabra de parar la minería, lo que equivale a permitirla, si no es promoverla, que es lo peor de insustentabilidad que puede pasar al megadiverso Ecuador. Parece que la única presión seria de transición será del pueblo mismo al defender el patrimonio natural ante las transnacionales, como demuestra en este momento el pueblo panameño en su oposición a una empresa minera canadiense.

Federico P. Koelle D.