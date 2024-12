Cartas de lectores: Que te vaya bien...

Deseo que te vaya bien en la vida; le va bien a quien hace el bien, le va mal a quien hace el mal. No dejes de hacer lo que es correcto, con tu actitud caminarás triunfante. Deseo que te vaya bien en el amor; cuando encuentres quien te ame de verdad, no lo dejes ir y valora lo que recibes. Los detalles enamoran y desenamoran, amar no es un decir... es un hecho derecho.

Deseo que te vaya bien, cada año tendrás necesidades, Dios te proveerá. Vendrán las preocupaciones, Dios te bendecirá. Aparecerán los problemas, Dios te cuidará; cuentas con su bondad y su gracia. Deseo que te vaya bien dónde estás, las circunstancias te llevarán adónde no quieres, intentarán causarte daño y lastimarte.

Dios transformará lo malo en algo bueno, porque tiene un propósito para tu existencia. Deseo que te vaya bien siempre, si honras a Dios con tu testimonio, serás honrado con su respaldo y su misericordia. Solo quienes hacen su voluntad y le sirven con pasión tienen acceso a sus promesas y sus bendiciones. ¿Cuándo deseamos que le vaya bien a nuestro prójimo? ¿Quiénes desean que nos vaya mal? ¿Cuál es el deseo de Dios para su Creación?

El deseo de Dios es que seas bendecido, que seas salvo, que vivas una vida con propósito. Aprende a ser agradecido”. Deuteronomio 6:18...Y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien, y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres. Reina-Valera. 1960.

Agustín Romero