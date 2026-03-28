Cartas de lectores | No a una dictadura lunática con poder nuclear

Mantienen a su pueblo sometido a la miseria y escasez, mientras tanto no falta para las comodidades de sus líderes religiosos

Ha regresado la guerra y el Medio Oriente arde. ¿Qué ha pasado para que se haya desatado el conflicto?

Irán lleva cerca de cinco décadas obsesionado con desaparecer a Israel, y a su aliado Estados Unidos lo ha declarado enemigo eterno de la nación persa. Nada extraño para un país gobernado por una dictadura teocrática que profesa y obliga a su población de más de noventa millones de personas a cultivar la idiosincrasia del martirio como sino de la existencia humana.

Para sus protervas intenciones, ¡Dios de por medio!, no escatiman ningún esfuerzo económico ni moral. Mantienen a su pueblo sometido a la miseria y escasez, mientras tanto no falta para las comodidades de sus líderes religiosos y militares, fabricar misiles de largo alcance y la tan soñada bomba atómica. El mundo no puede permitir que una dictadura encabezada por lunáticos pueda acceder a tener armas que amenacen a la humanidad entera.

Fausto Moscoso Ochoa