Cartas de lectores | ¿Exterminio en Ecuador, según el New York Times ?

Pensé que acciones como las practicadas por los ingleses hace siglos se conviertan hoy en política para acabar con los llamados narcomineros terroristas. Según un prestigioso diario, se habría confundido a agricultores de la zona donde ocurrió un bombardeo sistemático, sin posibilidad de defensa, tratándolos como insurrectos. Esto suena muy grave. Deben darse explicaciones a la nación, pues en estas acciones habrían participado tropas y armamento extranjero. Así lo sugiere el medio, dejando dudas sobre si estos hechos están registrados en los protocolos aplicados en otros lugares del territorio.

Hay que leer con lupa lo que detalla el diario. ¿Y ahora qué? ¿Quién asume la responsabilidad y en qué se basarán para evitar que esto se repita? Nunca antes el país ha experimentado algo similar, menos con ayuda externa. Esto adquiere dimensión internacional y revela un país dividido, lleno de preguntas y pocas respuestas.

Ahora se intenta señalar que esta es la única forma de enfrentar esta lacra, generando más confusión. ¿Es realmente la única estrategia? Expertos en seguridad advierten posibles violaciones de derechos. El Gobierno debe explicar con claridad qué ocurre frente a esta investigación periodística. No es un tema menor ni para trivializar. Resulta complejo alinearse con dinámicas globales de defensa sin consecuencias. ¿Se trata de exterminio u otra interpretación del diario neoyorquino?

Guillermo Martínez Tubay