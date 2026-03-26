Cartas de lectores | Debo de cancelar $ 389,04 por mejoras al Municipio

Tengo cámaras y fotocélulas que encienden las luces en la noche y las apagan en el día, brindando seguridad a mi casa

Mi amor por Urdesa y por mi entorno nace desde que vine a vivir soltera hace 63 años.

Tener mi casa fue un logro, un milagro, gracias a la Mutualista Previsión y Seguridad y al Banco La Previsora.

Mis padres fallecieron cuando yo era adolescente. Mi ilusión siempre fue tener una vivienda propia; no deseaba emigrar, aunque mi único hermano sí lo hizo.

La construyó el arquitecto Bolívar Jalón Feraud, quien no me cobró honorarios y destinó sus descuentos a favor de la casa para poder hacer la loza.

He cuidado con amor mi entorno. Durante 60 años he enviado varias cartas publicadas por Diario EXPRESO, lo cual agradezco.

Uno de mis frentes es una peatonal, la única cuidada, que parece un jardín, al igual que el frente de mi casa.

Periodistas de Diario EXPRESO me han entrevistado por los ‘tallarines’ y el transformador al pie de la acera, que representa un peligro.

El alcalde Aquiles Álvarez ofreció enterrar los cables en Circunvalación Sur, vía tan importante como V. E. Estrada, al menos en esta cuadra, donde además está la Cruz Roja, que atiende a niños y adultos mayores.

Diario EXPRESO hizo público ese ofrecimiento, pero no se ha cumplido. ¿Cómo pueden cobrar $ 389,04 por mejoras que no se han realizado? Si no pago enseguida, el valor se duplica.

Varias cartas han sido publicadas, como “Tallarines, un ejemplo del abandono en Urdesa” (8 de enero de 2023) y “Pedidos de los urdesinos al alcalde Álvarez” (14 de julio de 2023).

En otra carta agradecía al alcalde y a Diario EXPRESO por dar seguimiento a lo ofrecido. Recientemente vi un letrero diagonal a la farmacia Medicity, en Circunvalación Sur e Ilanes.

En esa acera hay un poste a punto de caerse.

Cuando vea que los trabajos se inician, haré un esfuerzo y pagaré las mejoras, no en estos momentos.

Mi vecindario sabe que soy la única que cuida su frente y la peatonal.

Tengo cámaras y fotocélulas que encienden las luces en la noche y las apagan en el día, brindando seguridad a mi casa.

Agradezco a Diario EXPRESO y a la periodista Diana Sotomayor, quien me ha llamado y solicitado fotografías de los tallarines y el transformador.

Laura Esther Gómez Serrano