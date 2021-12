Carta de Navidad al señor presidente de la República

Cuando niño nunca se me ocurrió escribirle una carta a Papá Noel. Hoy adulto mayor, se la escribo al presidente Lasso: a) Disponga se proceda a combatir la corrupción pública y privada, conformando la comisión anticorrupción internacional, como ofreció en campaña. b) Disponga que se ejecute una real política de Estado que tenga como eje central una educación de calidad para todos, en la que educadores, su formación, desarrollo profesional y remuneración sean el foco de atención. c) Que se implemente una verdadera justicia social en el país: que los más necesitados tengan educación, salud, empleo y techo. Hoy las desigualdades son abismales. d) Que la caja del IESS no se debilite más, que se cobren las deudas, empezando por las más grandes, que la atención en los hospitales sea más expedita, que haya suficiente medicina. e) Sus colaboradores tendrán que probarle al Ecuador su capacidad, prudencia y sensatez. f) Esperamos que en la toma de decisiones no siga recurriendo a las páginas del pasado, tenga presente la concepción del Ecuador que gobierna hoy. Recuerde que existen momentos en la historia en que se producen acontecimientos sin retorno... ¿Estoy pidiendo demasiado ? No, para nada. Apelo a su sensibilidad para que tenga voluntad política. Ello requiere agallas, fuerza y decisión y no dejarse influenciar por poderosos, oportunistas y aduladores. ¡Espero sinceramente que usted reúna estos atributos. Le deseo una feliz Navidad y un venturoso año nuevo!

Ec. Mario Vargas Ochoa