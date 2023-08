Candidatos a la presidencia

Se va a elegir nuevo presidente, por 15 meses. En mi anterior comentario señalé que era importante que a través de un cronograma de 15 meses los candidatos digan lo que harán cada mes que van a estar en funciones. Quien gane deberá tener bien claro que si gana el SI en la consulta popular (esta pregunta no la hace el actual mandatario, por si acaso, sino otro tipo de genios) toda la infraestructura de ese sector del Yasuní tendrá que desmantelarse en un año, pues así lo han dispuesto estos genios, aparte del desempleo que esto va a ocasionar. Lo peor de todo es que los candidatos, aparte de besos, abrazos y camisetas, y los famosos ‘selfies’, ofrecen reactivación económica y aumento de empleos, como si el Estado tiene los recursos para hacerlo, y como si es de soplar y hacer botellas en ese corto periodo. Estos candidatos no saben o no entienden que todo lo que dicen, esas falsas promesas electorales, son mentiras y lejos están de ser cumplidas. Que expliquen en los debates que se van a dar qué y cómo lo van a hacer, con qué recursos y si es así, que cada mes calendario la ciudadanía sepa si han cumplido o no, sus promesas electorales, principalmente la candidata de la RC, que no ha respondido todas las preguntas que le ha hecho hasta ahora este Diario. Hay verdaderos problemas de fondo y estructurales, como la inseguridad, que hay que atacar de frente y ya. Insisto, si gana el SÍ, el Estado deberá eliminar una serie de subsidios y subir impuestos. ¿Por qué no le dicen esto a la gente? ¡No le sigan mintiendo!

Roberto Flores