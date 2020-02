Candidatos idóneos

Si los candidatos de derecha no forman una alianza en un solo bloque integral y uniforme, sin importar sus líderes caudillistas, no son dignos de que nos representen. Necesitamos un candidato que no tenga muchos años en política, ni ideologías sectarias o dictatoriales, sino que su único fin sea trabajar, transformar, realizar, ejecutar y sin temblarle la mano y conciencia sancionar. Los jóvenes -políticos y no políticos- no necesitamos caudillos, mucho más si el cálculo depende de un juicio político para sancionar a la cuestionada Pdta.-CNE. Ahora los candidatos no buscan captar votos, sino adueñarse del CNE.

Jaime Vélez Ortiz