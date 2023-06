El candidato que busco

En la alocada carrera de quienes ansían sentarse en Carondelet, las promesas vanas saltan de todos lados, unos ya sobrados en el correr de campañas y otros que buscan convertirse en los nuevos aventureros de la mentira. El pueblo expectante como siempre y atrapado por la novelería, va marcando su interés según se mueven los candidatos en la red, en donde toda payasada es posible. Importa un rábano si tienen plan de gobierno donde demuestren su capacidad, un plan de acción que invite a soñar con un mejor y más seguro país, pero un sueño que se haga realidad, no uno que se convierta luego en pesadilla brutal. Analizar cada binomio es como releer un chiste mal expresado, ninguno se salva de haber sido salpicado por corrupción o de no tener vínculos con los que juran van a combatir. De la revolución ciudadana todos conocemos de la publicidad a la inversa y gratis, que durante muchos años le vienen haciendo, al nombrarlo a cada instante… Ilusos, no se dieron cuenta de que con ello lo único que hacían es posicionarlo y mantenerlo vigente en la frágil mente del votante. En el resto de candidatos pudo más la vanidad y/o egolatría, no fueron capaces de unificar esfuerzos para hacer un binomio de unidad nacional que les permita enfrentar a quien dicen odiar. Como todas las campañas, esta también tiene folclor y mucho colorido, amén de glosados, denunciantes, gritones, ambientalistas y hasta pistoleros, sin olvidar los que buscan quitarle trabajo a los payasos de profesión. Cuando el letargo se aleje del pueblo, este se levantará cual fiera herida a buscar culpables; por eso es necesario reflexionar y sufragar con la razón; vamos a elegir a nuestro empleado, no a un empleador.

Juan Idrovo Martínez