Por la boca muere el p...

Cogido por sorpresa, el Papa ha picado y revelado una vez más lo que realmente piensa y es. Recordemos, en su pasado, su explicación justificadora de los asesinatos de periodistas que habían criticado a Mahoma, afirmando que “cuando ofenden a mi Madre (Iglesia) yo pego”; expresión repetida después por otros terroristas islámicos en apoyo de sus crímenes. Los medios comentan su seco rechazo a la mujer que le pidió bendecir a su perro, hecho de quien osa llamarse como el santo Francisco, tan afectuoso con los animales: “-Señora, hay muchos niños que padecen hambre”. Y eso se lo restriega a su ‘oveja’ el mismo pastor que hace muy poco también gruñó contra los italianos porque no tenían más hijos. Como si en el sur del país no hubiera niños desnutridos y como si su Iglesia no fuera la principal fuerza ideológica adversaria de la anticoncepción, lo que ha creado centenares de millones de hambrientos, en Suramérica y en gran parte de África. Sin embargo, ese autoproclamado Francisco, después de diez años de gobierno, solo hace pocas semanas dijo que “quizá habría que repensar ese tema”, el de una población mundial de 8 mil millones, que se ha más que triplicado en menos de 75 años. Sin duda es un gran ejemplo para sus ‘ovejas’ y para todos, pero de irresponsabilidad e inhumanidad.

Diego Mas