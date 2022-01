No todo es el billete

El 16-ene-2021 fui a una farmacia y mientras esperaba ser atendida, una mujer delante de mí me comentó su alegría por haber sacado a su hija del área de pacientes COVID, pues en dicha casa de salud compartían la misma sala pacientes infectados con la primera variante de COVID-19 y ómicron. Le pregunté si consultó con las autoridades de la clínica tal situación y me dijo: “no, porque no son mis hijos y no me interesa, además la doctora me dijo que todos tienen COVID y los que están dejando “buen billete” son los infectados de la primera cepa”. Entiendo que la primera tiene riesgo de muerte y la segunda no. ¿Dicha condición es suficiente o no para que los pacientes sean hospitalizados en diferentes salas, siempre y cuando su estado no amerite camas UCI y evitar así infecciones duales y más muertes? El portal www.bbc.com publicó el 12-jul-2021 la noticia de que una mujer “sin vacuna” de 90 años murió en Bélgica por infectarse simultáneamente con dos variantes de COVID-19; sus médicos sospechan que las contrajo de dos personas diferentes. Creen que es el primer caso documentado de este tipo. Las autoridades deberían analizar si los fallecimientos por COVID-19 desde 01-nov-2021 hasta la fecha obedecen a infecciones duales para reinventar medidas, evitar más muertes y contagios, y salir de una vez del cuento del gallo pelón.

Ing. Isabel de Cordovez