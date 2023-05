Más sobre la autorización para uso de armas

Aparte de lo que he escrito con respecto a este tema, publicado con fecha abril 18, ¿qué va a pasar con respecto a aquellas personas a quienes se les va a autorizar y a aprobar el uso de armas de fuego y el gas pimienta? Las leyes y reglamentos escritas, insisto, deben de ser lo suficientemente claras, entendibles, transparentes, hechas, revisadas y aprobadas antes de ser publicadas en el registro oficial por un cuerpo colegiado de abogados de primer nivel, en cuanto al control de calidad previo, no como ahora, que vemos a diario que cuando cogen a un delincuente en cuestión de horas sale libre porque las leyes y reglamentos elaborados con este objetivo no han sido lo suficientemente claras y específicas en su redacción para su interpretación de manera correcta; luego son interpretados a conveniencia de una de las partes. Y yo me pregunto: ¿y si las armas, llegan a manos de gente deprimida y con tendencias suicidas? ¿A personas que guardan rencores de antaño por una serie de problemas como disputas familiares y conyugales, femicidios, tierras, propiedades, herencias?, como hemos visto en los últimos tiempos, de familiares en primer grado que tienden a matarse entre ellos por lo antes comentado. ¿Quién va a juzgar esta situación? ¿Los mismos jueces y fiscales actuales? ¿Las condenas serán las mismas del COIP actual? ¡Qué ironía de la vida! Ni los artistas extranjeros quieren venir al país por el tema de la inseguridad en que vivimos. ¿Se puede llevar armas de fuego a cualquier evento: social, cultural, deportivo? ¿Los ciudadanos extranjeros querrán venir al país con todo esto que está pasando; cuando nuestros compatriotas que viven en el exterior no quieren venir acá? Pido a Dios que este proyecto de ley jamás se ponga en práctica.

Roberto Flores