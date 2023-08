Asesinaron a nuestro Quijote

Fernando Villavicencio fue un quijote que soñaba y luchaba por un Ecuador limpio de delincuentes de cuello blanco, y hurgaba y denunciaba grandes negociados de mafias narcodelictivas y toda la podredumbre que dejó el innombrable, único culpable del horror en que el país se ha convertido. Esa lucha fue causa de que exponga su vida como lo hizo siempre, hasta ser vilmente asesinado. Su muerte ha conmocionado al mundo: países amigos en el continente y hasta en Europa le rinden homenaje póstumo. Lula, Fernández, Boric, Díaz-Canel, Ortega, López Obrador y Maduro no han pronunciado palabras de condolencia al país. El asesinato de Villavicencio deja muchas incógnitas que ojalá el FBI ayude a resolver. Llama la atención que siendo el candidato que más riesgo corría, lo descuidaran tanto. Hasta a los delincuentes al trasladarlos de un lugar a otro los llevan con chaleco antibalas y casco, y él solo usaba un chaleco para el frío; no había casco, iba en una camioneta sin blindaje y del lado izquierdo, donde estaban los gatilleros en moto esperando, no había ningún custodio. ¿Por qué lo sacaron por la puerta principal y no por la trasera? Estamos cansados de escuchar la cantaleta de siempre: “este crimen no quedará en la impunidad” y nunca se descubre nada. Ojalá esta vez con ayuda extranjera se resuelva este horrendo crimen, que quedará para el recuerdo de este gobierno. A su esposa, hijos, madre, familiares y amigos, mi más sentido pésame por la partida de mi candidato.

Lourdes Meloni