Archivo Histórico del Guayas promueve talleres culturales para niños y jóvenes

Niños y adolescentes participaron en talleres culturales del Archivo Histórico del Guayas.Freddy Rodríguez

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Cada año se ha seleccionado un personaje como José Joaquín de Olmedo, Vicente Rocafuerte, Marietta Veintimilla, Hermelinda Urvina y Gabriel García Moreno, entre otros que han trascendido.

Juan Bautista Aguirre como eje de formación educativa

Este año se escogió al poeta dauleño Juan Bautista Aguirre y Carbo.

La invitación señala que el Archivo Histórico del Guayas aborda su figura desde diversas áreas del conocimiento y la creación.

Arte, música y poesía en la enseñanza de la historia

Tienen módulos de artes plásticas, conservación, etiqueta social, historia, música, poesía, oratoria y gastronomía para pequeños y adolescentes en su sede de la Avenida de las Américas, con clases entre semana, de lunes a jueves, por las mañanas.

Aprender historia puede ser una experiencia creativa y divertida. El taller invita a descubrir el legado cultural mediante arte, palabra, música y expresión personal, inspirado en Juan Bautista Aguirre.

Es un espacio para aprender y fortalecer habilidades en un entorno seguro.

Esta publicación, aunque tardía, ayudará a futuros lectores a valorar el trabajo del Archivo Histórico con niños y jóvenes.

También se realizaron recorridos por museos como Julio Jaramillo, Barcelona, Emelec y el MAAC.

Clausura del taller y renovación del auditorio

El 10 de abril fue la clausura del taller, coordinado por la máster Delia María Torres Tello, con apoyo de colaboradores en gastronomía, oratoria, poesía y personal del archivo.

La clausura incluyó la reinauguración del auditorio con un nuevo telón, reemplazando el anterior, tras 16 años, dentro de un modelo educativo constructivista.

Destaca la labor y compromiso de Delia María Torres Tello, continuando la gestión iniciada por el historiador José Antonio Gómez Iturralde.

Mi agradecimiento a Diario Expreso por difundir el aporte cultural del Archivo Histórico del Guayas.

Laura Esther Gómez Serrano