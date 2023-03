Los animales entienden y los humanos no

Una particularidad de los ecuatorianos es la famosa ‘hora ecuatoriana’, cuyos aliados son el incumplimiento y la impuntualidad, particular que se observa a todo nivel. Algunos no acuden a una cita de negocios a la hora pactada o minutos antes porque hacerlo según la lógica retorcida es símbolo de pobreza, otros en cambio se hacen esperar 30 minutos, a lo cual llaman retraso elegante; en fin, cada quien es dueño de su agenda. Del 3 al 9 de marzo las lluvias fueron muy fuertes en Guayaquil; a pesar de ello, mis citas con quienes no usan reloj pero saben qué hora es, se realizaron exitosamente. Mis gatiahijados me confirmaron que la confianza no es un artículo de lujo que se regala a cualquiera. Para evitar que se enfermen por las lluvias cambié el horario de alimentación y ellos entendieron sin necesidad de firmar acuerdo o grabarlo en video para tener evidencia plena; esperan ahí firmes a la causa apenas termina el aguacero. Ver la alegría en sus ojos a mi llegada, me motiva a seguir mi gestión. Decir no al primer obstáculo es encontrar la justificación perfecta para abandonar determinada tarea. La Biblia en Eclesiastés 3:1 nos dice: “Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora”. Los animales nos dan muchas lecciones de vida pero los humanos neciamente se resisten a reconocerlas.

Marysol del Castillo