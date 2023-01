¡Albricias, en el nuevo año 2023!

Si es de belleza sin par la vida que has de vivir, no le permitas morir a la misma que pensáis. Pues si Dios en raudo vuelo, Sus dones, te concedió, abrázalos con amor, con albricias y desvelos. Acúnalos en tu espíritu con inefable candor; porque te da lo mejor que se brinda desde el cielo. Así bajan presurosos..., los designios del Señor, fasto de paz y de amor se revelan con desvelo. Luna, canto, brillo, vuelo, es lo que nos llega al alma. Calma que nos da consuelo y el suelo no mancha al alma. Porque el arrobo que llena a la vida en esta copla, canta y encanta a la loa que sale del corazón. ¡Albricias...! ¡Sonrisa diáfana!, llena el cáliz de la vida con inefable dulzor, pues el celestial fulgor que nos cubre con su manto, encanto puro nos da sin esperar el quebranto que se inserta sin razón. Porque es esta la ocasión, en que se llena de espanto, el palpitar de este llanto que motiva a la oración. Mas..., no le deis pesar ni pena, a tan dudosa elección, pues se niega la razón del ir y venir del alma; que aquietada en sutil calma hoy te implora con unción: que des paso a la ilusión que te viene por venir... En un instante sutil ..., que a la vida no la engaña, pues ¡el Amor sí se inflama, en el sin par corazón...!

Myrna Jurado de Cobo