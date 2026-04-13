Afiliados denuncian al Biess por reducir el cupo del préstamo quirografario

Afiliados denuncian que el cálculo del cupo de préstamos quirografarios del Biess para 2026 reduce su capacidad de endeudamiento.Imagen generada con IA

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El presente correo es para denunciar al exviceministro de Economía y Finanzas y actual presidente del Directorio del IESS y su banco Biess, en representación del gobierno actual, por una nueva arbitrariedad en contra de los afiliados, consistente en lo siguiente:

Para acceder a un préstamo quirografario, los afiliados contamos con un cupo de endeudamiento que se establece multiplicando 80 por el salario básico vigente al 1 de enero de cada año fiscal, con lo cual para 2026 el valor máximo es de $ 38.560. Así hemos operado desde la implementación de este esquema, y los gobiernos anteriores siempre lo han respetado.

Sin embargo, para el cálculo de este cupo en 2026 no se ha considerado el salario básico de $ 482 vigente por decreto ejecutivo, sino el de $470, correspondiente a 2025, lo que reduce la capacidad crediticia y la fija ilegalmente en $37.600, perjudicándonos. Además, también se perjudican ellos, pues nos cobran el 12,84 % de interés, posiblemente para disponer de recursos para compra de bonos del Gobierno o para las casas ofrecidas al 2,99 %.

Reclamos sin respuesta desde enero

He presentado desde enero de este año seis reclamos formales en la página del Biess, explicando este abuso, pero solo recibo respuestas que piden esperar a una revisión. Por ello acudo a ustedes para que, con su equipo periodístico investigativo, revisen, comprueben y nos ayuden en este pedido justo.

Bolívar Franco Castillo