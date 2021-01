Aclaración sobre “Hay futuro para las investigaciones históricas?”

En el artículo de opinión del domingo 10 de enero, de Guillermo Arosemena, “¿Hay futuro para las investigaciones históricas?”, se hacen afirmaciones sobre el Archivo Histórico del Guayas (AHG) que, como directora ejecutiva del MAAC-EOD, del cual el AHG es una de sus sedes, debo aclarar: 1. No es cierto que “la situación del AHG es deplorable, ninguna institución guayaquileña lo defiende”. La buena sinergia del equipo del Ministerio de Cultura y Patrimonio con Guayaquil ha propiciado importantes mejoras tanto del contenedor del AHG, como una programación referente a nuestra historia, donde alcanzamos 50.815 usuarios virtuales, a pesar de la pandemia. 2. No es exacto ni justo afirmar que “va a construirse un mural en el exterior, en vez de invertirse en lo indispensable”. Esta es una iniciativa de mejoramiento del entorno social del sector que no viene desde nuestros presupuestos, sino desde otras instancias del Ministerio de Cultura y Patrimonio, quienes nos aportan programas de apoyo a grafiteros. 3. No refleja nuestra lucha diaria afirmar que “valiosos empleados tienen más de 20 años sin nombramiento”. Este es un problema de muy largo aliento y se están realizando gestiones para que dos muy estimadas colaboradoras sean transferidas a esta EOD-MAAC, lo que esperamos se dé en este año en curso. El 2020 se fortaleció el conocimiento de fondos documentales, bibliográfico e investigaciones, base de un Centro de Investigaciones Históricas. Como “Museos y archivos sin paredes” venimos ofreciendo a nuestra ciudadanía lo siguiente: 1. El portal digital www.archivohistoricodelguayas.culturaypatrimonio.gob.ec que, como herramienta contemporánea pone a dialogar los fondos más democráticamente con el público. 2. Nuestro canal de YouTube MAC.EC del AHG, (https://www.youtube.com/channel/UCZDRVuGD5iNMmWF2IR0_Ptg) o el Facebook (https://www.facebook.com/archivohistoricog) donde queda la prolífica programación llevada a cabo en 2020, con profesionales de la talla de Jenny Estrada, Benjamín Rosales, Ángel Emilio Hidalgo, José Carlos Arias, Tatiana Hidrovo, Carmen Anhalzer, Willington Paredes, entre otros. 3. Nuestra programación 2021 celebrará los 50 años de vida institucional del AHG. Invito a historiadores y profesores del ramo a acercarse a nosotros cada vez que lo requieran, para el mejor servicio e información que nuestra ciudad se merece.

Mgs. Mariella García Caputi

Directora Ejecutiva del MAAC