Aclaración sobre: “La Comisión no tiene nada de nada”

En relación al reportaje: “La Comisión no tiene nada de nada” publicado el domingo 05 de febrero de 2023, en la sección Actualidad (I), Análisis, por el analista político Roberto Aguilar, me permito exponer lo siguiente: soy un asiduo lector y colaborador en las investigaciones seguidas por diario Expreso, así como de los polémicos y acertados reportajes de análisis del mencionado periodista; sin embargo, considero necesario puntualizar algunos errores a fin de que sean aclarados: en el tercer párrafo el periodista menciona una lista de comparecientes a la séptima sesión de la “Comisión Ocasional por la Verdad, Justicia y Lucha contra la Corrupción en el Caso El Gran Padrino”, indicando que “ninguno de los personajes a quienes la comisión ocasional había cursado invitación para comparecer ese día se dignó a presentarse”, en cuya lista incluye mi nombre: Johnny Estupiñán, exgerente de Flopec, junto con los nombres de “Santiago Cuesta, consejero presidencial de Lenín Moreno; Diego Sánchez, excontratista de Seguros Sucre; ¡Leonardo Cortázar, operador confeso de la trama de corrupción en las eléctricas!”, añadiendo: “¿En serio esperaban que comparecieran esas pintas?”.

En primer lugar, es necesario aclarar que es un error, asumo de buena fe, incluirme como “personaje” en la misma lista de aquellos “personajes”, quienes deben aclarar su participación en las “tramas de corrupción” denunciadas por La Posta, ya que el suscrito no está siendo investigado porque soy el denunciante de las ilegalidades y arbitrariedades del presidente de la Empresa Pública Coordinadora de las Empresas Públicas - EMCOEP y de los últimos gerentes subrogantes de FLOPEC, por lo que de ninguna manera puedo aceptar ser incluido en el mismo grupo de acusados o cuestionados, peor aún aceptar el calificativo de “pinta”, cuyo significado coloquial según el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española es: “Sinvergüenza, desaprensivos”.

Fui “invitado” informalmente a comparecer a la Comisión de la Asamblea pero el motivo por el cual todavía no he comparecido es porque no me fijaron fecha y hora; sin embargo, acepté sin dudarlo para aclarar los aspectos que sean necesarios relacionados con la complejidad del transporte marítimo de hidrocarburos, la gestión de FLOPEC y las denuncias que son públicas; por supuesto que mantengo mi voluntad de asistir y colaborar con la Comisión.

Hernán Luque y Oswaldo Rosero son quienes aparecen en los audios de La Posta, por tanto son ellos quienes deberán en su momento ante las comisiones y autoridades competentes, Asamblea Nacional, CGE, FGE y PGE, responder y demostrar que no se encuentran involucrados en las presuntas irregularidades.

Johnny Estupiñán Echeverría

Vicealmirante