El Sr. Terántor (autor) habla del “gran fallo” de las fuerzas rusas, que durante 15 meses no pueden derrotar al “heroico ejército de Ucrania”. Rusia, a diferencia de las aventuras militares de la OTAN en Yugoslavia, Irak, Libia, no usa bombardeo de alfombras, destruye solo objetivos militares del enemigo. El régimen neonazi de Kiev, con apoyo de Occidente, bombardea a diario áreas pacíficas e infraestructura civil de regiones rusas. El conflicto está siendo arrastrado por una coalición de países occidentales que hipócritamente llama a la paz y continúa inundando el régimen neonazi en Ucrania con armas e instructores y asesores militares. Para el autor, el “heroico ejército ucraniano” incluye a mercenarios de diferentes países del mundo, incluso el precandidato presidencial Sr. Topic y a los batallones nacionalistas Azov, Aidar, Tornado y otros que profesan ideología nazi, como demuestran los tatuajes en sus cuerpos y chevrones en sus uniformes. Los eventos en Bucha fueron una puesta en escena de títeres de Kiev con ayuda de Occidente con provocaciones en Rachak (Kosovo), armas nucleares en Irak y Cascos blancos en Siria. El autor acusa a Rusia de amenazar con usar armas nucleares. Según la doctrina militar rusa, el uso de armas nucleares se permite cuando está amenazada la existencia del Estado. Los riesgos para la seguridad nuclear son creados por la junta de Zelenski, olvidando Chernobyl y disparando a la planta nuclear de Zaporizhia. Que el autor se familiarice con todas las fuentes de información, no solo de Occidente.

Vladimir Sprinchan

Embajador de Rusia