Acciones necesarias ante la realidad ecuatoriana

Sería largo enumerar la serie de enfermedades, riesgos y complicaciones materno-fetales, partos prematuros, infecciones de toda índole, abortos espontáneos y clandestinos, toxemias, hipertensión maligna, muerte en útero, desgarros, hemorragias, malformaciones congénitas, síndrome de abstinencia neonatal en caso de drogodependencia, desnutrición y bajo peso al nacer, incremento del índice de cesáreas, etc., sin dejar de mencionar, la falta de un control prenatal adecuado, desnutrición, enfermedades de transmisión sexual y el grave problema de salud pública, con elevada carga y costo social, aumento de la delincuencia y narcodependencia que esto significa. Es hora de que el Estado y la sociedad implementen medidas como una educación rica en valores y preceptos morales, escuela para padres y fortalecimiento del núcleo familiar. Dictar la materia de Educación para la salud en sexualidad y Biología de la reproducción, a nivel primario y secundario. Planificación familiar con información adecuada y oportuna sobre métodos anticonceptivos, con énfasis en una conducta sexual responsable. Tener una Política de población, pues esta no puede seguir creciendo caóticamente. A mayor población se necesitarán más recursos, con mayor destrucción del medioambiente, en un planeta devastado, que ya no resiste más agresiones por parte de la especie humana.

Dr. Francisco Plaza Bohórquez