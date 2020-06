Abogados vs. mala práctica médica

El 22 de junio de 2014 mi esposa sufrió un accidente de tránsito, su diagnóstico fue Desplazamiento de Meseta Tibial. Tuvo que ser operada de emergencia por un prestigioso traumatólogo; lamentablemente quedó mal, con el agravante de que sufrió trombosis de vena profunda. Al no ver mejoría, luego de dos años recurrimos a varios traumatólogos; ellos confirmaron la mala operación gracias a que teníamos una radiografía tomada por el médico que la operó 20 días después. Como este no se quiso responsabilizar, en 2016 recurrí a la Justicia, y ahí me empecé a dar cuenta de que prestigiosos abogados no conocían nada sobre Mala Práctica Médica; no podían redactar preguntas al demandado, ni hacer réplicas en sus declaraciones libres y voluntarias, ni interpretar el peritaje que hizo el médico que asignó Fiscalía. Varios fiscales que ha tenido el proceso tampoco conocen la terminología médica ni de lo que se trata; uno de ellos incluso receptó pruebas en inglés. Para que los abogados puedan llevar la demanda me tocó estudiar lo concerniente a Desplazamiento de Meseta Tibial y Tromboembolia”, y luego explicárselos a ellos para que puedan hacer sus escritos con las formalidades legales. Mi causa todavía sigue en indagación previa y no se han evacuado todas las pruebas necesarias, ya que ha tenido varias interrupciones que debería explicar Fiscalía, sin tomar en cuenta el COVID-19.

Lic. Jimmy Assán Ramos