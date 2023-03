Lady Gaga ha sido una de las celebridades más esperadas en esta noche de premios Óscar 203. La cantante y actriz desfiló por la alfombra roja de la ceremonia y su look triunfador no ha sido lo único comentado de su paso.

Cuando caminaba por la 'red carpet', uno de los fotógrafos sufrió una tremenda caída y fue propia Lady Gaga la que lo ha ayudado a levantarse, tal como se puede ver en un vídeo que ha grabado uno de los periodistas que cubren la ceremonia y que ya es viral en todas las redes sociales.

Un fotógrafo sufre un accidente en los #Oscars y Lady Gaga fue de las primeras personas en ayudarlo.



SU ESPERADA ACTUACIÓN

Lady Gaga actuará finalmente en la gala para interpretar su canción nominada "Hold My Hand", de la película "Top Gun: Maverick", según avanzó la revista Variety.

Según Variety, la decisión de Gaga de asistir y actuar ha sido "en el último minuto", porque la cantante y actriz se encuentra en este momento rodando el filme “Joker: Folie à Deux".

El productor de la ceremonia, Glenn Weiss, había dicho el pasado 8 de marzo que Lady Gaga no actuaría.

Finalmente, según la citada publicación, sí lo hará, y su actuación se suma así a la de otras nominadas como Rihanna, con la canción "Lift Me Up", de la película "Black Panther: Wakanda Forever", o a Sofia Carson y Diane Warren para interpretar el tema de esta última, "Applause", de la película "Tell It like a Woman".

SU LOOK VERSACE

Lady Gaga lució un estilismo presentado por Gigi Hadid en el marco del más reciente desfile de la colección Otoño-Invierno 2023 de Versace. No es la primera vez que la intérprete destaca por vestir la firma italiana, pues además de haber formado parte de algunas de las campañas de la marca, también es una etiqueta recurrente dentro de su armario.