Serie de Jeffrey Epstein tendrá a Laura Dern como protagonista

Epstein murió en 2019 mientras era acusado de dirigir una vasta red de menores de edad para fines sexuales

En 2014 Dern obtuvo su segunda nominación al Premio Óscar por su trabajo en la película biográfica Alma salvaje

Laura Dern trasciende de Hollywood al periodismo de investigación con uno de los casos más impactantes de los últimos años. La actriz y productora estadounidense se prepara para protagonizar una miniserie basada en el caso Jeffrey Epstein, una historia que promete revelar los entresijos del famoso escándalo judicial.

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Una historia basada en hechos reales

La serie estará inspirada en el libro Perversión de la justicia: La historia de Jeffrey Epstein, escrito por la periodista Julie K. Brown, cuya investigación fue clave para reabrir el caso contra el magnate.

Dern no solo protagonizaría la producción, sino que también asumiría el rol de productora ejecutiva, interpretando a la reportera que destapó una red de abuso que permaneció oculta durante años.

La investigación que lo cambió todo

La historia seguirá el trabajo de Brown en el Miami Herald, donde lideró una investigación de varios años que logró identificar a más de 80 víctimas.

Su labor fue determinante para que nuevas sobrevivientes hablaran públicamente, lo que terminó impulsando el arresto de Epstein y de su colaboradora, Ghislaine Maxwell.

Un proyecto con potencial en la industria

La miniserie será desarrollada por Sony Pictures Television, que actualmente busca concretar una plataforma o cadena para su distribución.

El proyecto contará con Sharon Hoffman en el guion, mientras que figuras como Adam McKay también se suman como productores ejecutivos, lo que eleva las expectativas sobre la calidad de la producción.

El caso Epstein vuelve a la ficción

Aunque el caso de Jeffrey Epstein ha sido abordado en múltiples documentales, esta sería la primera adaptación de ficción centrada en la investigación periodística que lo expuso.

El magnate, acusado de liderar una red de tráfico sexual, murió en prisión en 2019 antes de enfrentar juicio, dejando tras de sí una trama que sigue generando interés y controversia.

Por el momento, la serie no tiene fecha de estreno ni reparto confirmado, pero ya se perfila como uno de los proyectos más esperados dentro del género de drama basado en hechos reales.

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