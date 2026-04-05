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Sarama Montero se encuentra en Ciudad de México.
Sarama Montero se encuentra en Ciudad de México.@samara_montero

Miss Universo Ecuador 2026: Samara Montero impacta desde México

La actriz e influencer Samara Montero realizó su casting virtual para el Miss Universo Ecuador 2026

En medio de luces, pasarela y expectativas, el casting de Miss Universo Ecuador 2026 dejó varias sorpresas, pero la que más destacó fue la participación de Samara Montero, quien vivió el proceso de forma poco convencional y muy alineada con los nuevos tiempos del certamen.

Desde Ciudad de México, donde desarrolla su carrera como actriz e influencer, Montero realizó su casting de manera virtual, transmitido en tiempo real al Hotel Marriott en Guayaquil, sede del casting presencial el 4 de abril de 2026. Lejos de ser un impedimento, la virtualidad se convirtió en una oportunidad para mostrar su disciplina y seguridad: primero en la entrevista con el jurado y luego en el desfile frente a cámara, demostrando dominio escénico y confianza.

Ana Galarza

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Montero afirmó que su objetivo va más allá de la competencia: quiere posicionar a Ecuador en el ámbito internacional y proyectar el orgullo de los ecuatorianos, encajando con la evolución del certamen, que ahora incluye perfiles diversos como influencers y creadoras digitales radicadas en el extranjero.

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El evento, organizado por el Concurso Nacional de la Belleza, reunió a más de 100 aspirantes, de las cuales 60 avanzaron a esta fase. Las candidatas provinieron de Pichincha, Guayas, Azuay y Esmeraldas, mientras otras, como Montero, participaron de forma virtual desde Estados Unidos y México. Según Tahiz Panus, directora del CNB, completar correctamente el formulario de inscripción fue determinante para acceder al casting.

La historia de Montero simboliza esta nueva etapa del certamen: una candidata que, sin importar la distancia, apuesta por su sueño y lleva su talento más allá de las fronteras.

¿Quién es Samara Montero?

Samara Montero, actriz e influencer ecuatoriana radicada en México, ganó notoriedad en la farándula tras revelar en diciembre de 2024 que Efraín Ruales, el recordado presentador de televisión, fue su primer novio oficial.

Ha participado en producciones nacionales e internacionales, ganándose al público por su carisma. Actualmente, desarrolla su carrera artística en México, destacándose en redes y proyectos actorales.

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