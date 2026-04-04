Dalia Bucaram buscará un lugar en Miss Universo Ecuador 2026

Dalia Bucaram realizará el casting este 4 de abril y en los días posteriores se confirmarán a las seleccionadas

La espera terminó: este 4 de abril, Dalia Bucaram dará el paso que muchos de sus seguidores llevaban años solicitándole, al participar en el casting de Miss Universo Ecuador 2026. La organización del certamen, CNB, dará a conocer en los días siguientes los nombres de las candidatas seleccionadas.

Hija de la presentadora Gabriela Pazmiño y del abogado Dalo Bucaram, Dalia llega a esta etapa en medio de una creciente popularidad. En redes sociales, se ha consolidado como una figura seguida por miles, no solo por su belleza, sino por su naturalidad frente a la cámara. Sus transmisiones en vivo, llenas de espontaneidad, la han vuelto viral en varias ocasiones.

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Durante años, sin embargo, Dalia dejó claro que participar en un certamen de belleza no era una decisión sencilla, pues implicaba preparación, disciplina y responsabilidad, como comentaba en TikTok cuando le preguntaban al respecto. Ahora, finalmente, ha decidido dar ese paso.

Dalia Bucaram podría ser Miss Universo Ecuador



El anuncio del casting generó gran repercusión. La organización publicó una imagen confirmando la participación de Dalia, provocando una avalancha de comentarios en redes: “Ya era hora”, “por fin se animó” o “ella debe ganar”, evidenciando el respaldo que recibe incluso antes de la competencia.

En el entorno familiar también hay emoción. Su padre, Dalo Bucaram, reconoció que convencerla no fue fácil: “No quería, no quería, pero más que el concurso, siente un propósito detrás de esta oportunidad. La convencimos y hoy hará el casting”, comentó. Por su parte, Gabriela Pazmiño no respondió a la consulta de este Diario, aunque en entrevistas previas había expresado su orgullo por su hija, destacando que más allá de la belleza física, los valores con los que ha sido criada son lo más importante.

Dalia, de 20 años y estudiante de Psicología, cuenta con una guía cercana: su madre participó en Miss Ecuador 1994, representando a Guayaquil y logrando el cuarto lugar. Ahora, los roles se invierten. Pazmiño también ha sido enfática en recordar a sus hijos la importancia del público en sus carreras, subrayando que el cariño de la gente ha sido clave tanto en su trayectoria televisiva como en la de su esposo.

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