Mariuxi Padilla con nuevo rol en las plataformas digitales

La directora de noticias de RTS comparte en el canal Voces propias con Roselena Vásconez

La directora nacional de noticias de RTS, Mariuxi Padilla, y la presentadora y reportera Roselena Vásconez mantienen una relación cercana: son amigas, compañeras y comadres. Ambas se han unido en el canal digital Voces Propias, un proyecto que, según señalan, ha tenido buena acogida desde sus primeros capítulos.

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Entre las primeras invitadas estuvieron Úrsula Strenge, quien formó parte de Noticias de la mañana, y Narcisa de Ruales, madre del fallecido actor Efraín Ruales.

Enfocado en la salud mental

De acuerdo con Mariuxi, se trata de un espacio digital “enfocado en la mujer, con una propuesta de contenido centrada en salud mental, bienestar emocional, empoderamiento femenino e historias con propósito”.

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Además, junto a Roselena, lidera Vive mujer, una revista digital orientada a acompañar, informar e inspirar a la audiencia femenina mediante conversaciones cercanas, la participación de especialistas y testimonios reales.

La programación de Voces Propias (en YouTube) incluye también el pódcast Detrás de la voz, que se emite los jueves. En este formato, Mariuxi asume un nuevo rol frente a cámaras y en plataformas digitales, tras más de 25 años de trayectoria en televisión y 15 años como directora nacional de noticias de RTS.

A esta propuesta se suma Mujeres sin libreto, un espacio de conversación conducido por Roselena Vásconez y Emma Guerrero.

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