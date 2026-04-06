Judicial y Clasificados COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SANTA FE 6 de abril, 2026 Las Últimas Noticias Irán se niega a negociar con EE. UU. y desafía los ultimátums de Trump Tragedia en Afganistán: Casi 100 muertos por una semana de desastres naturales Toque de queda Ecuador: ¿fue clave o estrategia oculta? Giancarlo Loffredo responde Shakira y Anitta unen fuerzas: anuncian ‘Choka Choka’ y fijan fecha de estreno global Regulación del cannabis en Ecuador: Claves del proyecto que debate la Asamblea LO MÁS VISTO Cuenta bancaria de Progen que recibió $110 millones de Celec registra 0 dólares Samsung rompe la barrera: Galaxy S26 ahora podrá compartir archivos con AirDrop Feriado en Ecuador: las dos caras del feriado en playas de Manta y Esmeraldas Marcela Aguiñaga anuncia su renuncia a la Prefectura del Guayas Cacao en Ecuador: del boom de precios a la caída, con costos que amenazan al sector