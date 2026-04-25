Tribunal bloquea orden de Trump que limita el asilo a migrantes en EE.UU.

Publicado por Nadia Larco Bravo Creado: Actualizado:

El Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia bloqueó este viernes 24 de abril la orden presidencial de Donald Trump que prohibía a los migrantes que ingresaron ilegalmente por la frontera mexicana solicitar asilo en Estados Unidos. La medida, firmada por el mandatario en su primer día de mandato, calificaba la situación en la frontera sur como una “invasión” y buscaba restringir el acceso a la protección internacional.

El fallo reafirma que la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) otorga a cualquier extranjero físicamente presente en el país el derecho a solicitar asilo. Los jueces señalaron que el presidente no puede crear procedimientos propios ni suspender derechos establecidos por el Congreso.

Argumentos del tribunal y antecedentes

El tribunal recordó que ya en julio del año pasado un juez federal había suspendido la aplicación de la proclamación, al considerar que la INA es la única norma que regula los procesos de expulsión. La decisión de apelación confirma ese razonamiento y subraya que cualquier modificación debe ser aprobada por el Congreso.

La jueza J. Michelle Childs, nominada por Joe Biden, escribió que la facultad presidencial de suspender temporalmente la entrada de ciertos extranjeros no implica la autoridad para anular el proceso obligatorio de asilo.

El juez Justin Walker, nominado por Trump, emitió una disidencia parcial, aunque coincidió en que el presidente no puede deportar migrantes a países donde serían perseguidos ni privarlos de las protecciones básicas.

Migrantes y organizaciones apelantes

El caso fue impulsado por trece personas provenientes de Afganistán, Ecuador, Cuba, Egipto, Brasil, Turquía y Perú, quienes alegaban persecución en sus países de origen. Seis de ellas ya habían sido expulsadas bajo la proclamación. Además, tres organizaciones de defensa de los derechos de los inmigrantes se sumaron a la demanda.

El abogado de la Unión Estadounidense para las Libertades Civiles (ACLU), Lee Gelernt, calificó el fallo como “esencial para quienes huyen del peligro y a quienes se les negó incluso una audiencia”. La decisión representa un triunfo para las ONG que han litigado en múltiples ocasiones contra las políticas restrictivas de la Administración Trump.

Próximos pasos

El gobierno de Trump aún puede solicitar una nueva revisión del caso o apelar directamente ante la Corte Suprema. Este tribunal ya analiza un caso separado sobre el derecho a pedir asilo en los puntos de cruce legales de la frontera, lo que podría definir el alcance exacto del término “llegar” a Estados Unidos.