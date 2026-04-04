Tráiler de cervezas fue robado en Guayaquil: así actuaron los ladrones en vía a Daule

La Policía Nacional detuvo en Guayaquil a seis sospechosos por el robo del tráiler con cervezas en la vía a Daule

El tráiler con las cervezas fue recuperado por la Policía Nacional luego de que un grupo de sujetos se lo robó en la vía a Daule, noroeste de Guayaquil.

Un robo de un contenedor cargado con cervezas y mercadería valorada en miles de dólares ocurrió este viernes 3 de abril de 2026 en la vía a Daule, en Guayaquil.

Operativos policiales permitieron ubicar los vehículos implicados y detener a seis sospechosos en distintos puntos de la ciudad.

A las 07:00 se ejecutó el asalto en uno de los ejes viales más transitados de Guayaquil, a la altura del sector de la Penitenciaría.

Según detalló Walter Villarroel, comandante de la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón), el robo no fue improvisado. Detrás había un esquema ya conocido por las autoridades.

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El 'modus operandi' fue preciso: los delincuentes sustrajeron el cabezal del tráiler, desengancharon el contenedor y lo acoplaron a otro vehículo, de color rojo, para facilitar su huida.

“Se roba el cabezal de un contenedor con cervezas, desenganchan un cabezal y lo reemplazan por otro”, explicó Villarroel, quien calificó el procedimiento como parte de estructuras delictivas organizadas.

El plan apuntaba a desviar el cargamento hacia Daule, donde finalmente fue localizado uno de los vehículos involucrados.

Las labores investigativas se activaron de inmediato. En cuestión de horas, la Policía ejecutó dos intervenciones consideradas “importantes”.

A las 10:00, un taxi vinculado al caso fue ubicado en el sector de La Floresta, en el sur. Más tarde, a las 14:00, un segundo vehículo —de color negro— fue interceptado en la ciudadela Martha de Roldós, en el norte, con cuatro sospechosos a bordo.

En total, seis personas fueron aprehendidas:

Cuatro ocupantes del vehículo negro

Un individuo que se movilizaba en el taxi

El conductor del tráiler, interceptado en un control policial

Las primeras verificaciones revelaron que al menos tres de los detenidos registran antecedentes por robo, hurto y secuestro, lo que refuerza la hipótesis de una banda estructurada.

Además, los agentes incautaron teléfonos móviles que serán sometidos a peritajes. “Creemos que hay información valiosa allí”, indicó el comandante, sugiriendo que podrían surgir más implicados.

Horas después, la Policía mostró parte de los resultados del operativo. En la escena, los sospechosos permanecían esposados, con el rostro agachado, evitando las cámaras.

Detrás de ellos, alineados, estaban los vehículos recuperados: el taxi, el automotor negro y el cabezal vinculado al robo. Una imagen que evidenciaba la rápida reacción policial frente a un delito que, por su ejecución, parecía perfectamente planificado.

Como parte del operativo, se logró recuperar el tráiler sustraído y levantar varios indicios asociativos que ahora forman parte de la investigación en curso.

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