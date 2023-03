Municipio de Guayaquil: la denuncia dice que 5 cajas con documentos se perdieron

Delia María Calderón, apoderada de la alcaldesa saliente Cynthia Viteri, fue quien interpuso la denuncia ante la Fiscalía por la desaparición de documentos del Archivo Pasivo del Cabildo, ubicado en la ciudadela Coviem, en el sur de la ciudad. Correspondería a documentación de la administración anterior, es decir, cuando estaba al frente Jaime Nebot.

En el documento al que accedió EXPRESO se lee, en el apartado de antecedentes, que el miércoles 1 de febrero de 2023, en el Archivo General, la compañía Blixasesor S.A. separa diez cajas de documentación de Obras Públicas, y le comunica al señor José Mora, asistente administrativo de la Secretaría Municipal que las mismas iban a ser digitalizadas al día siguiente.

El día jueves 2 de febrero, personal de la compañía procede a revisar las cajas antes indicadas y se da cuenta de que faltaban 5, comunicando la novedad al señor José Mora, continúa.

"El miércoles 3 de febrero, con acción de mi visita rutinaria al Archivo de Coviem, este último me comunicó lo sucedido con las cajas faltantes, disponiéndole que proceda inmediatamente a buscar las mismas en todas las instalaciones del Archivo General. Pasados los días, luego de buscar minuciosamente los archivos, el señor José Mora el 28 de febrero me comunica telefónicamente que en definitiva no aparecieron las cajas mencionadas, aquel día el ya estaba de vacaciones", expresa.

Calderón acota que, ante la respuesta del señor Mora, el 28 de febrero se trasladó a las instalaciones del Archivo Pasivo y observó que en los exteriores existe una cámara de Ojo de Águila. Y pidió que se solicite el video a la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil.

"En el video se observa que ese día, a las 21:49, ingresó un camión tipo furgón de color blanco en el que el guardia de seguridad se encontraba de turno de la compañía GPS Global Protection Security apertura la puerta principal, luego el vehículo abandona el lugar con seis personas a las 22.44", acota.

La apoderada dice en el documento, además, que no se solicitó el ingreso de ningún vehículo ni de personal a realizar "trabajos a altas horas de la noche de ninguna direccion departamental y mucho menos de ninguna compañía...".

Se presume que las cajas faltantes fueron manipuladas por personas no autorizadas aquella noche. Fragmento de la denuncia

Ella, asimismo, solicitó que se inicie la investigación previa y requirió la detención de dos personas.

Este Diario se contactó vía WhatsApp, este martes 14 de marzo del 2023 con el equipo de Comunicación del Cabildo y el síndico, Cristian Castelblanco, para conocer algún pronunciamiento y más detalles sobre esta denuncia, pero hasta el cierre de este artículo no hubo una contestación.