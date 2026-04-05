Crimen en peluquería de Guayaquil: ¿Quiénes eran las tres víctimas del ataque?

Atacantes llegaron en varias motocicletas y en una camioneta. Se escucharon más de 50 disparos en Florida Norte

La peluquería donde se cometió el ataque, en el sector de Florida Norte, era propiedad de una de las víctimas.

Más de 50 disparos se escucharon en el sector Florida Norte, al norte de Guayaquil, la noche del sábado 4 de abril de 2026. Se trató de un ataque que dejó tres fallecidos e igual número de heridos.

Inicialmente, los vecinos confundieron los tiros con juegos pirotécnicos, según relató un morador a EXPRESO.

Geovanny Arguello, jefe policial del distrito Florida, contó que los atacantes llegaron en una camioneta y varias motocicletas. Dispararon contra las personas que se encontraban en una peluquería, utilizando armas de fuego largas y cortas.

En el lugar se recuperaron 42 proyectiles calibre 9 milímetros y 12 vainas de fusil calibre 5.56.

“Se realizó el levantamiento de evidencias por personal de Criminalística, y en el sitio se encuentra personal de Dinased, Antinarcóticos, Policía Judicial, además de equipos de investigación e inteligencia, con la finalidad de recolectar todos los indicios posibles y hacer seguimiento de cámaras para dar con los responsables del sicariato”, indicó Argüello.

¿Quiénes eran las víctimas del ataque en Florida Norte?

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Según el jefe policial, el ataque dejó tres personas fallecidas: dos menores de edad y un adulto.

Además, resultaron heridos un adolescente y un adulto, quienes fueron trasladados a diferentes centros de salud para recibir atención.

“Estamos solicitando la colaboración de los familiares y de la comunidad del sector, pero hasta el momento nadie ha proporcionado información que permita identificar a los responsables del ataque. La peluquería era propiedad de uno de los fallecidos, y se encontraban allí amigos y clientes en el momento del incidente”, añadió Argüello.

Un vecino contó: “Estaba en mi casa cuando escuché los tiros; pensé que era pirotecnia. Salí a ver qué pasaba y vi a un chico tirado junto a una farmacia, lleno de sangre. Otro herido lo llevaban en una moto, y dos más habían sido alcanzados cerca de una camioneta. Cuando me acerqué a la peluquería, vi a tres personas heridas”.

El ataque se registró alrededor de las 19:30, con disparos de diferentes calibres. Las investigaciones continúan, y la policía recopila evidencias para dar con los responsables del hecho violento.

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