Crimen en peluquería de Guayaquil: ¿Quiénes eran las tres víctimas del ataque?
Atacantes llegaron en varias motocicletas y en una camioneta. Se escucharon más de 50 disparos en Florida Norte
Más de 50 disparos se escucharon en el sector Florida Norte, al norte de Guayaquil, la noche del sábado 4 de abril de 2026. Se trató de un ataque que dejó tres fallecidos e igual número de heridos.
Inicialmente, los vecinos confundieron los tiros con juegos pirotécnicos, según relató un morador a EXPRESO.
Geovanny Arguello, jefe policial del distrito Florida, contó que los atacantes llegaron en una camioneta y varias motocicletas. Dispararon contra las personas que se encontraban en una peluquería, utilizando armas de fuego largas y cortas.
En el lugar se recuperaron 42 proyectiles calibre 9 milímetros y 12 vainas de fusil calibre 5.56.
“Se realizó el levantamiento de evidencias por personal de Criminalística, y en el sitio se encuentra personal de Dinased, Antinarcóticos, Policía Judicial, además de equipos de investigación e inteligencia, con la finalidad de recolectar todos los indicios posibles y hacer seguimiento de cámaras para dar con los responsables del sicariato”, indicó Argüello.
¿Quiénes eran las víctimas del ataque en Florida Norte?
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Según el jefe policial, el ataque dejó tres personas fallecidas: dos menores de edad y un adulto.
Además, resultaron heridos un adolescente y un adulto, quienes fueron trasladados a diferentes centros de salud para recibir atención.
“Estamos solicitando la colaboración de los familiares y de la comunidad del sector, pero hasta el momento nadie ha proporcionado información que permita identificar a los responsables del ataque. La peluquería era propiedad de uno de los fallecidos, y se encontraban allí amigos y clientes en el momento del incidente”, añadió Argüello.
Un vecino contó: “Estaba en mi casa cuando escuché los tiros; pensé que era pirotecnia. Salí a ver qué pasaba y vi a un chico tirado junto a una farmacia, lleno de sangre. Otro herido lo llevaban en una moto, y dos más habían sido alcanzados cerca de una camioneta. Cuando me acerqué a la peluquería, vi a tres personas heridas”.
El ataque se registró alrededor de las 19:30, con disparos de diferentes calibres. Las investigaciones continúan, y la policía recopila evidencias para dar con los responsables del hecho violento.
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