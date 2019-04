El alumbrado público dispara la factura de energía eléctrica

Estupefacto quedó Juan Carlos Donoso, residente de La Puntilla, Samborondón, cuando se acercó a pagar la planilla de luz de marzo. No había consumido energía más de lo habitual y tampoco había adquirido nuevos equipos eléctricos, alega. Así que escudriñó su factura hasta encontrar el problema: la tarifa de alumbrado público reflejaba un valor de $ 44,92, es decir, el doble de lo que había pagado por esa tarifa en febrero.

“Nos han ido subiendo cada vez más los valores en la planilla. Empezamos a pagar $ 60, luego $ 100 y ahora son $ 150. Por eso me puse a verificar los valores de meses pasados y los comparé. Allí vi que el servicio de alumbrado público fue ascendiendo desde septiembre cuando se pagaba $ 10 y ahora se ha triplicado”, explica.

Lo mismo le sucedió a Carlin Suárez. En febrero, el costo del alumbrado público en su planilla fue de $ 8,70; mientras que, por marzo, la misma tarifa fue de 5 veces más, es decir $ 44,92. Esto, pese a que el valor de consumo de energía no dista entre un mes y otro, conforme a una planilla enviada por Suárez a EXPRESO. Que su bolsillo se afectó: pasó de $ 151,91 a $ 194,36.

“Creo que a todos nos ha tomado por sorpresa este aumento en la tarifa de alumbrado porque nunca nos avisaron al respecto... Si ellos no tienen ningún sustento técnico o jurídico para hacerlo, podemos decir que han realizado un aumento arbitrario”, articula.

Por redes sociales, son decenas de personas las que se han sumado a la queja de incremento. Incluso personajes políticos, activistas y artistas.

Karla Morales, activista social, fue una de ellas. “Mi histórico en la planilla se había mantenido, con un incremento durante el invierno que es normal. Pero en la última planilla (marzo-abril) vi un costo elevado en el consumo del alumbrado público que pasó de $ 12 a cerca de $ 45. Y eso que en el sector donde vivo (vía a la costa) el alumbrado es deficiente”, sostiene.

Morales, al igual que el resto de afectados, asegura que no fue informada sobre el alza en esta tarifa. “Si ellos dicen que han informado por sus cuentas oficiales, tendrán que buscar una nueva manera de comunicar a la ciudadanía y socializar los precios que nadie los conoce. Son costos elevadísimos, es un golpe directo al bolsillo...”.

Las quejas no solo son respecto al alumbrado público, hay quienes también han sentido un aumento en el consumo de energía eléctrica. “Pagaba $ 18 y ahora me sale una planilla de $ 77,65. Me dicen que es un problema de consumo. Ahora voy a verificar qué es lo que ha sucedido este mes, me dicen que puede ser que me estén robando energía, no se sabe”, comenta Silvia Toro, moradora del sur.

Margarita Sánchez también ha sentido un incremento. “Han sido costos graduales, cada mes le aumentan un poco más. Ahora tuve que pagar por un consumo de $ 50, pero más los costos de alumbrado público y comercialización me ascendió a $ 70. ¿Cómo puede ser posible eso?”, dice.

La Agencia de Regulación y Control de Electricidad (Arconel), entidad encargada de establecer los pliegos tarifarios de cobro del servicio de energía y alumbrado público en el país, y el Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables aseguraron, mediante un comunicado, que no se ha dado un aumento en dicha tarifa, sino que ahora, el que más consume, más paga.

Aunque niegan un alza del servicio, el mismo comunicado precisa que los más afectados son quienes registran un consumo mayor a 700 kilovatios al mes. Así, de 2.501 a 3.550 kilovatios el costo del alumbrado público era de $ 63,98, y ahora es de $ 124,11. El doble. Sin embargo, también hay alzas para quienes consumen menos de eso. Por ejemplo, los de 351 a 500 kilovatios al mes antes pagaban $ 3,88 y ahora $ 5,80.

“Hemos realizado un análisis de tarifas y de cobertura de costos y, por primera vez se ha establecido un pliego tarifario para este servicio, considerando criterios de equidad, eficiencia energética y sostenibilidad. Con ello se busca que quienes más consumen, paguen más”, justificó Byron Betancourt, director ejecutivo de Arconel.

Sin embargo, el Gobierno Nacional garantizó anoche que no subirá los costos de las tarifas eléctricas. Precisó que el Ministerio de Energía “deja sin efecto la resolución N° 051/18” aprobada por la Arconel, respecto a establecer el pliego tarifario del servicio de alumbrado público.