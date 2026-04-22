Adolescente de 17 años es asesinado a tiros en el suburbio de Guayaquil

Publicado por Miguel Párraga Creado: Actualizado:

Todo lo que debes saber Un adolescente de 17 años fue asesinado a tiros la noche del 21 de abril en el suburbio de Guayaquil, tras ser perseguido por dos sujetos en motocicleta.



El ataque habría iniciado en otra calle cercana y terminó en la intersección de las calles 19 y Francisco de Marcos, donde la víctima recibió múltiples disparos.



Según información policial, el menor ya había sido víctima de un atentado meses atrás, lo que abre nuevas líneas de investigación sobre el crimen.

La noche del martes 21 de abril de 2026, en las calles 19 y Francisco de Marcos, en el suburbio de Guayaquil, los residentes quedaron extremadamente atemorizados porque en los exteriores de sus casas, un chico de 17 años fue acribillado.

De acuerdo con información policial, el ataque violento habría iniciado antes, a una cuadra de distancia, en las calles 19 y Letamendi. En ese punto, dos sujetos a bordo de una moto interceptaron al adolescente y lo persiguieron hasta la 19 y Francisco de Marcos.

Posteriormente, los individuos propinaron varias detonaciones en contra del menor, provocándole una muerte inmediata.

Moradores indicaron haber oído siete disparos

Quienes habitaban en la zona refirieron que, en el momento del crimen, escucharon aproximadamente siete disparos. Minutos después, vieron tendido al muchacho en esa esquina.

Según los datos policiales, un familiar indicó que la víctima habría sufrido un atentado hace cinco meses, en diciembre de 2025. Sin embargo, en aquella ocasión no perdió la vida.

Horas después, la mañana de este miércoles 22 de abril, el lugar en donde cayó la víctima fue limpiado por residentes, quienes aún se encontraron sorprendidos por lo ocurrido.