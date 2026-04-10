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Banco Manabí inaugura una nueva matriz en Guayaquil

Banco Manabí abre una nueva matriz en Guayaquil, para reforzar así su compromiso con el crecimiento del sector productivo

Publicado por
Stefania Massa

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Como un paso estratégico en su proceso de expansión y consolidación en uno de los polos económicos más importantes del país, Banco Manabí inauguró su nueva matriz en Guayaquil.

Directivos, empresarios de alto nivel e invitados especiales fueron testigos de este esfuerzo por fortalecer su cercanía con el sector empresarial, con soluciones financieras adaptadas a clientes corporativos, inversionistas y emprendedores.Su presidente, Marcos Miranda, asegura que esta apertura refuerza el compromiso del banco con el crecimiento del sector productivo.

Sucre Pérez, Raúl Ernst e Iván Fernández.

Sucre Pérez, Raúl Ernst e Iván Fernández.Miguel Canales // EXPRESO

Banco Manabí abre nueva matriz en Guayaquil

Miguel Ángel González, Alberto Acosta y Juan Carlos Navarro.

Miguel Ángel González, Alberto Acosta y Juan Carlos Navarro.Miguel Canales // EXPRESO

Banco Manabí abre nueva matriz en Guayaquil

Sucre Pérez, Raúl Ernst e Iván Fernández.

Sucre Pérez, Raúl Ernst e Iván Fernández.Miguel Canales // EXPRESO

Banco Manabí abre nueva matriz en Guayaquil

Pedro Huerta, Milton Ochoa, Danilo Icaza y Galo Mendoza.

Pedro Huerta, Milton Ochoa, Danilo Icaza y Galo Mendoza.Miguel Canales // EXPRESO

Banco Manabí abre nueva matriz en Guayaquil

Pablo Arosemena, Roberto Escobar y Juan Fernando Santelli.

Pablo Arosemena, Roberto Escobar y Juan Fernando Santelli.Miguel Canales // EXPRESO

Banco Manabí abre nueva matriz en Guayaquil

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