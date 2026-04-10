Banco Manabí inaugura una nueva matriz en Guayaquil
Banco Manabí abre una nueva matriz en Guayaquil, para reforzar así su compromiso con el crecimiento del sector productivo
Como un paso estratégico en su proceso de expansión y consolidación en uno de los polos económicos más importantes del país, Banco Manabí inauguró su nueva matriz en Guayaquil.
Directivos, empresarios de alto nivel e invitados especiales fueron testigos de este esfuerzo por fortalecer su cercanía con el sector empresarial, con soluciones financieras adaptadas a clientes corporativos, inversionistas y emprendedores.Su presidente, Marcos Miranda, asegura que esta apertura refuerza el compromiso del banco con el crecimiento del sector productivo.
Economía y negocios
Marcos Miranda: “Banco Manabí también abrirá sede en Quito”
Lina Zambrano