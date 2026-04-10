Banco Manabí inaugura una nueva matriz en Guayaquil

Publicado por Stefania Massa Creado: Actualizado:

Como un paso estratégico en su proceso de expansión y consolidación en uno de los polos económicos más importantes del país, Banco Manabí inauguró su nueva matriz en Guayaquil.

Directivos, empresarios de alto nivel e invitados especiales fueron testigos de este esfuerzo por fortalecer su cercanía con el sector empresarial, con soluciones financieras adaptadas a clientes corporativos, inversionistas y emprendedores.Su presidente, Marcos Miranda, asegura que esta apertura refuerza el compromiso del banco con el crecimiento del sector productivo.