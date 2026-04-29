‘STORM’, de GENER8ION: la coreografía como lenguaje complejo en un videoclip hecho para circular

Publicado por Danielle Marcillo Creado: Actualizado:

Lo que debes saber GENER8ION, no es solo una banda, es un proyecto multidisciplinario liderado por el productor francés Surkin.

liderado por el productor francés Surkin. Un detalle fundamental para los cinéfilos es la referencia directa a la película japonesa de culto Blue Spring (2001) de Toshiaki Toyoda.

(2001) de Toshiaki Toyoda. STROM hereda una atmósfera de apatía juvenil y los rituales de violencia en las azoteas de los internados.

Tras pocos días de su estreno oficial, STORM, de GENER8ION junto a Yung Lean, se ha instalado en la conversación digital no solo como un videoclip viral, sino como una obra que desborda los límites del formato musical. Lo que en apariencia podría leerse como una pieza más dentro del circuito audiovisual contemporáneo, en realidad se revela como un ejercicio complejo de construcción simbólica donde el cuerpo, la repetición y la tensión colectiva funcionan como lenguaje.

Su circulación en redes: fragmentada, replicada y reinterpretada no es un efecto secundario, sino parte esencial de su diseño: imágenes pensadas para fijarse en la retina y desplazarse con naturalidad en el ecosistema digital. Aunque lo cierto es que, el fenómeno no se agota en su capacidad de viralización.

Desde su publicación, el 24 de abril de 2026 STORM ha comenzado a ser leída por el público como una pieza cercana al cine más que al videoclip tradicional, una percepción que se refleja incluso en plataformas como Letterboxd, donde ya figura con una valoración destacada de 4,2 estrellas sobre 5.

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Esta recepción sugiere un desplazamiento interesante: el videoclip ya no solo acompaña a la música, sino que puede operar como obra autónoma, capaz de sostenerse desde su propuesta estética y narrativa. En ese cruce entre arte, cultura digital y experiencia visual es donde STORM encuentra su verdadera potencia.

Un dispositivo cinematográfico: autoría, cuerpo y relato

Detrás de STORM hay una arquitectura creativa que explica, en gran medida, su densidad como pieza audiovisual. El proyecto está liderado por GENER8ION, la plataforma multimedia del productor francés Surkin, en colaboración con Yung Lean, cuya presencia en pantalla se aleja de la figura musical tradicional para encarnar un personaje: un líder caótico, casi arquetípico, dentro de un ecosistema cerrado.

La obra se construye a partir de dos composiciones, Storm I y Storm II, siendo esta última la que ha encontrado mayor resonancia en redes, no solo por su intensidad sonora, sino por la contundencia de sus imágenes.

Yung Lean se aleja de su faceta puramente musical para entregar una interpretación actoral cargada de tensión.Expreso

La dirección corre a cargo de Romain Gavras, una figura clave en la evolución del videoclip contemporáneo hacia formas más cercanas al cine. Su trayectoria incluye piezas como Stress de Justice, Bad Girls de M.I.A. y la película Atenea, donde Gavras ya había delineado un interés por la violencia colectiva, la juventud y los sistemas de poder en tensión.

En STORM, ese imaginario se condensa en un internado masculino que remite, de forma inevitable, a universos como Blue Spring: un espacio sin adultos, regido por dinámicas internas donde el orden y el caos coexisten en permanente fricción.

El cuerpo como sistema: coreografías y construcciones simbólicas



Si la dirección establece el marco, la coreografía se convierte en el verdadero lenguaje de la obra; el trabajo de Damien Jalet, conocido por sus colaboraciones con Gavras y por piezas escénicas de fuerte carga física, articula una serie de movimientos que trascienden la idea de baile para convertirse en estructura narrativa. No hay mayor diálogo en STORM; lo que existe es un sistema de cuerpos que se organizan, se enfrentan, se replican y se disuelven en masa.

Los estudiantes del internado, interpretados por un amplio grupo de bailarines, no funcionan como individuos aislados, sino como una entidad colectiva que muta constantemente. La sincronía, lejos de ser estética decorativa, genera una sensación de control que, en cualquier momento, puede fracturarse. En esa tensión entre orden y ruptura se construye el sentido: la violencia no es explícita, pero está siempre latente, inscrita en cada gesto, en cada desplazamiento, en cada acumulación de cuerpos.

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GENER8ION: continuidad estética y visión de mundo

Lejos de ser un experimento aislado, STORM se inscribe dentro de una lógica más amplia del proyecto GENER8ION. Su capítulo anterior, Neo Surf (2021), ya planteaba un universo visual marcado por escenarios distópicos y juventudes desorientadas, en ese caso con la participación de 070 Shake en una Atenas postapocalíptica, donde ambas piezas comparten una misma pulsión: la construcción de futuros cercanos donde las estructuras tradicionales han colapsado o han perdido sentido.

En ese contexto, este nuevo proyecto profundiza en una idea recurrente: la juventud como espacio de resistencia, pero también como territorio de conflicto. La construcción de la música bajo una mezcla de electro-rock con la producción electrónica característica de Surkin acompaña esta visión sin imponerse sobre ella. Más que guiar la imagen, la sostiene, permitiendo que el dispositivo visual se expanda y adquiera autonomía.

Bailarines detrás de cámaras del videoclip.Expreso

En realidad, la viralidad de STORM no responde únicamente a su impacto inmediato, sino a una construcción visual diseñada para fragmentarse y persistir. Cada plano parece concebido como una unidad autónoma: cuerpos alineados en tensión, desplazamientos colectivos que se expanden como ondas, miradas que sostienen una violencia contenida. En ese sentido, la obra no solo se ve, sino que se replica; su circulación en plataformas digitales no depende del relato completo, sino de la potencia de sus partes, capaces de instalarse en la memoria visual incluso fuera de su contexto original.

Pero esa capacidad de diseminación no diluye su complejidad; por el contrario, la refuerza. En general la composición: el uso del encuadre, la profundidad de campo, la disposición coreográfica dentro del espacio construye un lenguaje donde cada elemento está cargado de intención.

La cámara no observa: organiza.

Los cuerpos no decoran: significan

Y es en esa lógica donde el videoclip trasciende su función promocional para acercarse a una experiencia cinematográfica que se sostiene por sí misma.