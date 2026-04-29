Feriado del 1 de mayo en Guayaquil: tres planes imperdibles con música en vivo este fin de semana
Electrónica, rock argentino y pop en vivo marcan la agenda del feriado por el Día del Trabajador en Guayaquil. Conoce aquí los planes
El feriado alargado por el Día del Trabajador en Ecuador, llega con una agenda musical diversa en Guayaquil. Durante este fin de semana, la ciudad ofrece opciones para todos los gustos, desde fiestas electrónicas hasta conciertos de rock y tributos pop, ideales para aprovechar los días de descanso.
Guayaquil
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Diana Sotomayor
Electrónica y fiesta en Sport Garden
Para quienes buscan una experiencia cargada de energía, Sport Garden presenta una jornada de música electrónica este 1 de mayo. El evento arrancará a las 16:00 con entrada gratuita hasta las 21:00.
Luego, el acceso tendrá un costo de $ 10 y continuará con presentaciones de George Levi, Daniel González, South Brother, Eduardo Flores y Toony More, entre otros artistas. La fiesta se extenderá con un after party que promete mantener el ambiente hasta la madrugada.
Rock argentino en Casa Cino Fabiani
El mismo viernes, los amantes del rock podrán disfrutar de un show en Casa Cino Fabiani, ubicado en Numa Pompilio Llona 196.
Desde las 21:00, el escenario se llenará de clásicos de Andrés Calamaro, Fito Páez y Airbag, en un espectáculo que revive los éxitos más representativos del rock argentino. Las entradas tienen un valor de $10.
Guayaquil
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Valeria Alvear
Pop y tributos en Bamboo Plaza
La agenda continúa el fin de semana en Bamboo Plaza, en la vía a la Costa km 9,8.
El viernes, Miki W. Díaz interpretará temas de Sebastián Yatra y Camilo, mientras que el sábado 2 de mayo, Ingrid Villaroel rendirá homenaje a grandes voces latinas desde las 21:30. Ambas presentaciones prometen una noche llena de ritmo y entretenimiento.
Quito
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IVONNE MANTILLA
Opciones para todos los gustos
Con esta variedad de propuestas, Guayaquil se posiciona como un punto clave para disfrutar del feriado. La combinación de géneros y escenarios ofrece alternativas para distintos públicos, consolidando una agenda cultural activa durante el fin de semana largo..