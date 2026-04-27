Rescatan a tres personas atrapadas por la marea en zona rocosa de Galápagos

Publicado por Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Tres personas desaparecidas fueron rescatadas la noche reciente en Punta Ochoa, San Cristóbal, tras quedar atrapadas por la pleamar





Armada del Ecuador localizó a dos adultos y un menor en zona rocosa de Galápagos durante operativo de emergencia





Marea alta impidió evacuación en San Cristóbal y obligó a activar rescate marítimo por riesgo en zona costera





Tres personas —dos adultas y un menor de edad— fueron rescatadas en el sector de Punta Ochoa, en la isla San Cristóbal, provincia de Galápagos, tras haber sido reportadas como desaparecidas durante horas de la noche.

Te invitamos a leer | Tony Gil: “Quieren lavarse las manos y echar la culpa a la ruta Tortuga Bay”

El operativo se realizó luego de que quedaran atrapadas en una zona rocosa debido a la pleamar.

¿Dónde y cómo ocurrió el rescate en Galápagos?

El incidente se registró en Punta Ochoa, un sector costero de difícil acceso ubicado al norte de la isla San Cristóbal.

De acuerdo con la información disponible, las tres personas quedaron aisladas aproximadamente a un kilómetro del punto principal, sin posibilidad de movilizarse por el incremento del nivel del mar.

La combinación de terreno rocoso, marea alta y poca visibilidad nocturna complicó la situación, elevando el riesgo para los afectados y obligando a activar un operativo de búsqueda y rescate con apoyo de medios navales.

Armada del Ecuador localizó a dos adultos y un menor en zona rocosa de Galápagos durante operativo de emergencia.Cortesía

Operativo de emergencia y localización de los desaparecidos

Tras la alerta de desaparición, personal de la Armada del Ecuador inició labores de rastreo en la zona.

Te puede interesar | Tortuga Bay en Galápagos: negligencias, naufragios y una ruta marítima suspendida

Las personas fueron localizadas y evacuadas desde el sitio donde permanecían atrapadas, luego de varias horas de operación bajo condiciones adversas.

El rescate permitió trasladar a los afectados fuera del área de riesgo, evitando una posible emergencia mayor asociada a la exposición prolongada y al avance de la marea.

Estado de salud de las personas rescatadas

Una vez puestos a salvo, los tres ciudadanos fueron evaluados médicamente.

Sigue leyendo | ¿Por qué la Armada tuvo que rescatar a 28 personas en Tortuga Bay, Galápagos?

Según el reporte preliminar, presentaban signos de deshidratación, por lo que recibieron atención inmediata para su estabilización.

No se ha informado sobre lesiones adicionales ni sobre la necesidad de traslados a centros hospitalarios de mayor complejidad.